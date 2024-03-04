Москва, 4 марта, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Донбасс не прачечная, чтобы туда ездили «отмываться» оскандалившиеся артисты, такие как певец Филипп Киркоров, заявил актёр Иван Охлобыстин 4 марта в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, все понимают, что звёзды таким образом пытаются получить индульгенцию, поэтому от приезда этих гостей буквально коробит и бойцов, и жителей Донбасса.

«Почему к ним относятся как к помойке? Что, они самые плохие, самые страшные на свете, что сюда надо ездить, чтобы получить индульгенцию?» — сказал Охлобыстин.

Он сомневается, что Киркоров после посещения Донбасса стал патриотом. Актёр призвал тех, кто хочет помогать, делать это тихо. При этом Охлобыстин выступил против гонений оскандалившихся звёзд. Он считает, что их просто не должно быть на ТВ, а такие, как Киркоров, занимают чужое место.

Напомним, Киркоров и ряд других известных личностей посетили в декабре 2023 года «голую вечеринку», организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Публикации фото и видео с этого празднества вызвали скандал, так как в обществе многие раскритиковали поведение звёзд. Оскандалившимся артистам стали отказывать в проведении концертов, их вырезали из новогодних передач. Киркоров после этого заявил, что раскаялся.

В конце февраля первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что Ивлеева приедет в республику и привезёт гуманитарную помощь. Он предположил, что блогер так пытается вернуть себе признание. Безсонов заявил, что такие визиты оскорбляют жителей Донбасса.

Киркоров в феврале посетил Горловку, спел в больнице для медиков и раненых бойцов и привёз подарки. Кроме того, он побывал в Макеевке, где детям подарил куклы в виде самого себя.

Участники СВО опубликовали видеообращение, в котором заявили, что выступления таких звёзд им не нужны. Они предложили певцу, если он хочет смыть с себя позор, принять участие в боевых действиях.