Берлин, 4 марта, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии опубликовало комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о перехвате разговора немецких офицеров и защитило его паролем «1234», сообщила 4 марта газета Bild.

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По информации издания, на сайте министерства опубликовали ссылку, по которой можно ознакомиться с заявлением министра. Под ссылкой сразу написали элементарный пароль, необходимый для получения данных.

«Ещё неделю назад это была бы заезженная шутка. После атаки российских шпионов на бундесвер это крайне неловко», — прокомментировали в газете меры предосторожности, принятые в военном ведомстве.

В издании отметили, что до сих пор неизвестно, каким образом в России оказалась запись разговора высокопоставленных немецких офицеров. Журналисты назвали это позором для бундесвера и Германии в целом.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, в котором офицеры немецкой армии обсуждали вероятное нанесение удара по Крымскому мосту ракетами Taurus. При этом они искали такой способ, чтобы не выставить Германию участником конфликта.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот разговор свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией. По его мнению, все другие попытки объяснить обсуждение планов атаковать Крымский мост являются ложью.

МИД России в связи вызвал посла Германии Александра Ламбсдорффа и объявил ему демарш в связи с раскрывшимися данными о том, что офицеры бундесвера ищут возможности нанести удар по Крымскому мосту. Также Москва потребовала объяснений от Берлина по этому поводу.