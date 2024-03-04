Москва, 4 марта, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Малая вероятность использования в боевых действиях в обозримой перспективе танка Т-14 «Армата» свидетельствует в первую очередь о том, что в условиях проходящей сейчас спецоперации гораздо целесообразнее применять более дешёвые, но вполне эффективные современные модификации Т-90. Однако это не значит, что новейшая российская машина задумывалась или создавалась для поставок за рубеж.

Максим Блинов /РИА Новости

Так корреспонденту ИА Регнум прокомментировал независимый военный эксперт Александр Храмчихин заявление генерального директора компании «Ростех» Сергея Чемезова. Глава госкорпорации сообщил, что считает маловероятным применение на полях военной спецоперации танка «Армата», который превосходит по своим характеристикам все остальные машины своего класса. Причина — слишком высокая стоимость.

В конечном итоге предназначение этого новейшего изделия именно в том, чтобы однажды полноценно встать в строй, заметил Храмчихин. Но применение Т-14 «Армата» сейчас действительно нецелесообразно. Ведь стоимость этого танка большая, а это в условиях уже ведущихся боевых действий делает гораздо более привлекательными для армии разные модификации Т-90.

Воюющим войскам нужно как можно больше танков. Сейчас на первом плане стоит именно задача обеспечивать армию этими боевыми изделиями массово. А удовлетворить такую потребность большим количеством «Армат» пока не представляется возможным, констатировал Храмчихин.

Но и не следует считать, что непревзойдённый танк Т-14 «Армата» замышлялся как дорогой экспортный товар, нацеленный на внешнего потребителя.

«Было бы довольно странно, если бы самое лучшее предназначалось для поставок за рубеж», — отметил эксперт.

По его мнению, когда будут выполнены задачи, стоящие сейчас перед войсками в рамках спецоперации, могут открыться перспективы ощутимых по количеству поставок в российскую армию танка на платформе «Армата». Но не в ближайшей перспективе, резюмировал Храмчихин.

Как ранее 4 марта отметил Чемезов, хотя отправка Т-14 на СВО не планируется, «Армата» стоит на вооружении армии России.

Ранее военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, что в танках «Армата» доработают электронику с учётом опыта спецоперации. Однако, по его словам, анализ опыта спецоперации показывает, что современные танки начали терять свою роль на поле боя. Эти боевые машины необходимо доработать для сохранения их главных функций, защитив от малых беспилотников противника, барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.