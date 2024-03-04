Варшава, 4 марта, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Варшаву хотят втянуть в конфликт между Москвой и Киевом, но в стране не считают, что это касается Польши. Об этом говорится в статье издания Myśl Polska.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Нам не нужно разрушать нашу страну, и мы не должны позволять нашим политикам делать это. Что мы должны, так это возвысить свой голос и сказать: мы не хотим умирать за Крым», — говорится в публикации.

Днём ранее обозреватель Кшиштоф Подгурский рассказал в статье Myśl Polska, что российские лётчики в зоне СВО активно уничтожают пункты временной дислокации украинских войск, склады с топливом и боеприпасами, а также ведут охоту на украинские радары и позиции зенитных систем. Он напомнил, что на минувшей неделе ВС России освободили в ДНР населённые пункты Победа, Ласточкино, Северное и Петровское, и предположил, что Россия усилит наступательные действия в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, в январе профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский неожиданно заявил, что Запад в 2024 году перестанет использовать заявления о намерении одолеть Россию из-за невозможности сделать это. По мнению профессора, в ближайшие месяцы Запад сформулирует новую официальную позицию из-за проблем с действующим сценарием, так как уже понял, что одолеть Россию не удастся.