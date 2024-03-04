Чапаевск, Самарская область, 4 марта, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Движение поездов по железнодорожной линии восстановили после взрыва на мосту в Самарской области. Об этом вечером 4 марта заявили в региональном управлении ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Железнодорожная линия на мосту пригодна для использования, движение поездов восстановлено», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем по факту инцидента возбудили уголовное дело о диверсии.

Как сообщало ИА Регнум, утром 4 марта стало известно, что в Чапаевске прогремел взрыв. Эксперты при осмотре обнаружили повреждения металлоконструкций и ограждений железнодорожного моста, но никто не пострадал. Движение на участке временно приостановили, в оперативных службах заявили, что причиной случившегося стала детонация взрывного устройства.

Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что взрывотехники нашли и обезвредили ещё одно неразорвавшееся взрывное устройство на железной дороге в Самарской области. Он добавил, что ответственность за инцидент взяла на себя украинская разведка.

Позднее стало известно, что движение поездов восстановили по одному пути. Обследование моста позволило сделать вывод о безопасности пропуска поездов, задержавшиеся из-за инцидента составы продолжили следование по маршрутам.