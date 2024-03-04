Мелитополь, 4 марта, 2024, 18:58 — ИА Регнум. На нескольких участках фронта в Запорожской области активизировались бои, сообщил 4 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

«Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки», — заявил он «РИА Новости».

Рогов также сообщил об «оживлении» фронта что в районе сёл Жеребянки и Пятихатки.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Рогов рассказал об ожесточённых боях у села Работино. Он заявил, что российские военные удерживают инициативу в Работине. Там российская армия штурмует опорные пункты ВСУ.

Российский боец подразделения «Алания» с позывным Джамбо рассказал 4 марта о ситуации в районе Орехова в Запорожской области. Он сообщил, что ВСУ регулярно размещают технику в жилых домах близлежащих населённых пунктов. Однако российская разведка обнаруживает их, а затем военные применяют дроны-камикадзе.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил 4 марта, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки в Запорожской области.

По данным Минобороны, 2 марта ВС России провели успешный штурм опорных пунктов украинских военных у села Вербового в Запорожской области и захватили военнопленных.