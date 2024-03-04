Белгород, 4 марта, 2024, 18:57 — ИА Регнум. В пресс-службе белгородского УФСИН России опровергли появившиеся ранее 4 марта сообщения об одобрении условно-досрочного освобождения осуждённого актёра Михаила Ефремова.

Пресс-служба Мосгорсуда/ РИА Новости Актёр Михаил Ефремов

«Информация об обращении Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее СМИ заявили, что администрация ИК-4 одобрила УДО Ефремова. По информации Telegram-каналов, на заседании в колонии днём ранее руководство согласовало ходатайство об УДО и направило документы в Алексеевский суд, который якобы принял бы окончательное решение.

Как сообщало ИА Регнум, ДТП со смертельным исходом, по которому осудили Ефремова, произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Актёр, находясь за рулём в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, водитель которой Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и спустя день скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса о нарушении нетрезвым водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. После смерти Захарова обвинение переквалифицировали в статью о нарушении правил, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ефремова задержали и направили на освидетельствование. 9 июня актёру предъявили обвинение и начались судебные слушания в участием артиста в качестве обвиняемого. Следствие ходатайствовало об избрании Ефремову меры пресечения в виде домашнего ареста. 31 августа он заявил, что в день аварии был пьян, но с 17—18 часов ничего не помнит, потому ошибочно признал свою вину и просил не приобщать первоначальное признание к делу, утверждал также, что в момент аварии он, вероятно, находился на пассажирском сиденье своего авто, адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил суду трёх свидетелей того, что артист якобы был в машине не один. Но на последнем заседании 3 сентября артист снова признал свою вину в смертельном ДТП, и суд признал его виновным, назначив лишение свободы на 8 лет со штрафом 800 тыс. рублей и лишением права управления транспортом на три года. Лжесвидетелей позднее также осудили.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор, определив вместо восьми лет лишения свободы 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. В феврале 2021 года актёр подал кассационную жалобу, в которой суд ему отказал. В мае 2023 года супруга Ефремова Софья Кругликова сообщила, что актёр может получить шанс на УДО в марте 2024 года.