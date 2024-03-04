Москва, 4 марта, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Российское правительство утвердило правила предоставления выплат в случае ранения детей близ зоны проведения специальной военной операции, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Единовременная выплата в размере 100 000 рублей на пострадавшего ребёнка предоставляется одному из родителей», — следует из постановления.

Согласно документу правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего ранение, травму, контузию на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, либо на территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения спецоперации.

Новость дополняется.