Никополь, Украина, 4 марта, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Павлоградскую улицу в украинском Никополе переименовали в честь нациста и соучастника холокоста, солдата 31-го батальона шуцманшафта СД (вспомогательной полиции) Петра Дяченко. Об этом 4 марта сообщил глава Объединённого еврейского комитета Украины Эдуард Долинский в соцсетях.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Дяченко возглавлял части коллаборационистов в составе вермахта и в частности дивизии СС «Галичина» и участвовал в карательных операциях. За это Дяченко получил Железный крест (орден, учреждённый в 1813 году в Пруссии и также вручавшийся в нацистской Германии как награда за заслуги перед страной, носился на чёрно-бело-красной (цвета нацистского флага) орденской ленте).

Как сообщало ИА Регнум, начиная с 2015 года киевский режим избавляется от всего, связанного с Россией и с Советским Союзом, проводя на законном уровне фактически «дерусификацию». В стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

В марте 2023 года во Львовской области снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Глава МИД отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.