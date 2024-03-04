Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодёжи, который проходит в «Сириусе», может стать отличной стартовой площадкой для развития взаимоотношений и запуска совместных проектов, считает сопредседатель студенческого союза МГУ, основатель и руководитель студенческого международного центра МГУ, уроженец Египта Йосср Гази.

РИА Новости/Владимир Астапкович

По его словам, заявку на участие он подал ещё в октябре 2023 года.

«Заявка включала в себя заполнение портфолио с приложением документов, которые доказывают мои достижения, а также видео с ответом на три вопроса», — поделился с ИА Регнум Гази.

На фестивале Йосср уже второй раз, первый был в 2017 году. По его словам, ожидания от ВФМ себя оправдали в полной мере, ведь невероятно интересный фестиваль вновь собрал огромное количество людей со всего мира. Вместе с тем он подметил, что очень важно иметь площадку, где люди из разных стран могут не только разговаривать, но и запускать какие-то долгосрочные проекты.

«От фестиваля хочется дальнейшего развития наших взаимоотношений. Я и как представитель МГУ, и как гражданин Египта вижу, что Россия идет в сторону Востока, переориентируется, и мы очень приветствуем это. Потому что Восток в целом и народ из разных арабских стран всегда очень тепло относились к России, и мы только рады такому развитию событий», — подчеркнул он.

Гази также отметил, что огромным плюсом ВФМ является то, что люди узнают друг о друге очень многое, а после поддерживают контакт и реализовывают совместные проекты. По словам собеседника, фестиваль стал не только местом для встреч, но и точкой отправления по развитию всестороннего общения.

«Такой фестиваль — раз в жизни, на него попасть — это невероятная удача, а мне так повезло два раза, поэтому надо ездить, общаться и создавать новые связи», — резюмировал он.

1 марта иностранные участники Всемирного фестиваля молодёжи рассказали, что ждут от мероприятия новых знакомств и позитивных эмоций, а также хотят познакомиться с традициями и культурой России.

Как рассказали организаторы, всего на участие были поданы 309 542 заявки из 188 стран мира. Возможность принять участие в фестивале также получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. Для них подготовлена специальная программа.

Основные мероприятия Фестиваля состоятся с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах, а в культурной программе задействовано более 3000 артистов.