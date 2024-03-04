Москва, 4 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Четыре из пяти новых национальных проектов, о которых объявил президент Владимир Путин, стартуют с 1 января 2025 года, а нацпроект «Молодёжь России» запустят в 2024 году, сообщила 4 марта журналистам вице-премьер Татьяна Голикова на выставке-форуме «Россия».

РИА Новости/Алексей Майшев

Вице-премьер объяснила, что нацпроект «Молодёжь России» станет механизмом сопровождения новой стратегии по развитию молодёжной политики, которая уже почти готова. По мнению Голиковой, скорее всего, этот национальный проект запустят во второй половине 2024 года.

«Все национальные проекты, которые сейчас реализуются, неважно, в какой сфере, они так или иначе будут подстраиваться под те новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года», — добавила вице-премьер.

Голикова также рассказала подробности о нацпроекте «Кадры». Программа предназначена для того, чтобы обеспечить потребность в профессионалах, чьи специальности необходимы для обеспечения технологического суверенитета России. Часть проекта будет посвящена тому, чтобы образование соответствовало новым приоритетам. Также программа предусматривает структурные изменения в системе образования.

Как сообщало ИА Регнум, Путин объявил о пяти новых национальных проектах 29 февраля в послании Федеральному собранию. Кроме проектов «Молодёжь России» и «Кадры», он назвал программы «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных».

В сентябре 2023 года российский лидер заявил, что число молодых вырастет к 2030 году до 8,3 млн человек, а к 2035 — до 9,7 млн. Он указал, что важно уже сейчас добиваться снижения уровня безработицы. Такие прогнозы свидетельствуют о том, что меры, предпринятые в сфере демократии, дают результат, добавил Путин.