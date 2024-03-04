Дубай, ОАЭ, 4 марта, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Российскому теннисисту Андрею Рублёву вернули 200 рейтинговых очков и призовые за выступление на турнире АТР 500 в Дубае. Таким образом Ассоциация теннисистов-профессионалов частично удовлетворила апелляцию пятой ракетки мира на техническое поражение, которое он получил в полуфинальном матче, когда накричал арбитра. Об этом сообщил портал Inews ссылаясь на представителя ATP.

AP/TASS Андрей Рублев

«По словам собеседника издания, апелляционный комитет решил, что санкции по отношению к спортсмену в данном случае были несоразмерными», — отметил представитель ATP.

В итоге Рублёв остался на пятой строчке рейтинга. Без набранных очков россиянин выпал бы из пятерки лучших теннисистов, уточнили в публикации.

Инцидент произошёл 1 марта, когда Рублёва дисквалифицировали в ходе полуфинального матча, где теннисист играл против представителя Казахстана Александра Бублика. Встречу остановили при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

В одном из эпизодов игры Рублёв выразил сомнение, что мяч после его подачи улетел в аут. В процессе диалога Рублёв накричал на линейного судью. Один из арбитров, который понимал русский язык, заявил, что Рублёв назвал его коллегу «идиотом».

Об инциденте он сообщил супервайзеру матча, переведя слова Рублёва на английский. После совещания с арбитрами, супервайзер принял решение о дисквалификации теннисиста, уточнили в материале.

В результате Рублёва лишили рейтинговых очков и призовых за выступление на турнире, напомнили в публикации.

При этом сам теннисист утверждал, что не произносил слов на русском языке, но это никак не изменило решение супервайзера матча. В итоге апелляционный комитет постановил частично снять санкции с тениста. В силе оставили лишь штраф в размере почти 30 тысяч фунтов стерлингов, отметили в публикации.

В ходе рассмотрения апелляции спортсмена учли показания игрока, официальных лиц, а также проверили все имеющиеся в наличии видео и аудиоматериалы. Таим образом Рублёву вернули рейтинговые очки и призовые за выступление на турнире ATP 500. За выступление теннисист получил обратно 200 очков и более 150 тысяч долларов призовых, подытожили авторы материала.

Как сообщало ИА Регнум, российский теннисист, пятая ракетка мира Андрей Рублёв не заслуживал дисквалификацию за оскорбление судьи. Об этом 2 марта заявил австралийский теннисист, финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос.

Спортсмен выразил сочувствие россиянину. Теннисист отметил, что соперник Рублёва в полуфинале турнира в Дубае представитель Казахстана Александр Бублик совершил достойный поступок, согласившись продолжить этот матч.