Москва, 4 марта, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Послу США в Москве Линн Трейси стоит прекратить врать и молчать о том, что попытки американской стороны «развивать гуманитарные связи с российским народом» предназначены для подрывной деятельности. Об этом 4 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Посол США в России Линн Трейси

Дипломат напомнила, что ранее Трейси назвала важным развитие гуманитарных связей США с народом России, отметив, что изучение английского языка не окажет никакого влияния на патриотизм.

«Она, правда, не рассказала о том, как и в каких объёмах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории нашей страны», — написала она.

Захарова отметила, что посол США также забыла упомянуть, что Вашингтон открыто провозгласил целью «стратегическое поражение» России.

«Она ничего из этого не сказала. А я скажу. И добавлю: Линн, прекратите врать», — уточнила дипломат.

Она также предложила послу США поддержать американцев, которые на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус заявили о желании дружить с Россией.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Вашингтона и Москвы после выборов американского президента будут определять «набор идей» нового руководства США по отношению к России. Он подчеркнул, что российская сторона будет работать с любым президентом США, которого выберут американские избиратели.

Президент Владимир Путин завил, что Россия примет любое решение американского народа, который изберёт главу государства. Он отметил, что для Москвы лучше работать с Джо Байденом, являющимся более прогнозируемым политиком старой формации.