Варшава, 4 марта, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Неизвестный объект потерпел крушение на севере Польши 4 марта. Как заявили в пресс-службе комендатуры полиции Оструды, инцидент произошёл в Варминско-Мазурском воеводстве.

ТАСС/EPA/Marcin Obara

«Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — сообщили в полиции.

Данные о пострадавших не поступали, полиция взяла под охрану место происшествия.

Позднее представитель полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафал Яцковский заявил, что речь идёт, вероятно, о метеорологическом зонде. По словам Яцковского, подобные случаи с метеорологическими зондами регистрируются время от времени, но отдельные СМИ предположили, что упавшим может быть некий военный объект.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря в армии Польши сообщили, что неопознанный воздушный объект вошёл в воздушное пространство страны. В Минобороны страны добавили, что он пересёк границу со стороны Украины и исчез с радаров. В польском Генштабе заявили, что нарушившим воздушное пространство Польши объектом была российская ракета. Однако никаких доказательств этого не привели.

Также в ноябре 2022 года украинская ракета упала в районе польской деревни Пшеводув, в результате чего погибли два человека. В случившемся попытались обвинить Россию, но российское Минобороны назвало заявления Варшавы провокацией, нацеленной на эскалацию обстановки. В результате расследования установили, что упавшая тогда ракета принадлежала Украине.

В апреле 2023 года в лесу на северо-западе Польши нашли обломки неопознанного воздушного военного объекта. Польские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что фрагменты объекта якобы содержали надписи на русском языке, но никаких конкретных доказательств не приводили, а сведения об инциденте засекретили.