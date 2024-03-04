Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодёжи (ВФМ) поможет гостям и участникам максимально проявить себя в различных направлениях, заявила ИА Регнум участница фестиваля, ведущий специалист отдела по организации, планированию и реализации молодежной политики в Комитете по молодежной политике и спорту Южной Осетии Диана Джуссоева.

Евгений Биятов/РИА Новости

«К нам пришло приглашение на участие. В связи с этим я стала секретарём Национального подготовительного комитета Южной Осетии, где мы отбирали нашу молодёжь на ВФМ. Конечно же, я не могла остаться в стороне и также не приехать, преимущественно по организаторским моментам», — поделилась девушка.

По словам собеседницы, на протяжении полугода в комитете по этому мероприятию велась интенсивная работа, готовились по каждому направлению. При этом Джуссоева отметила, что ожидания от фестиваля у неё «нескромные». Гости из республики хотят проявить себя максимально и преуспеть.

Она также поделилась тем, что южно-осетинская команда привезла на ВФМ свою продукцию, ручные изделия на ярмарку. Кроме того, артисты из республики подготовили танцевальные номера, в частности горский танец. Помимо прочего, Южная Осетия проводит встречи с различными делегациями.

«Для меня фестиваль — это огромная возможность по взаимодействию с молодежью из разных стран мира, с которыми у нас могут сформироваться плодотворные знакомства и идеи. Впечатления у меня невероятные», — сказала Джуссоева, отметив, что немного жаль, что нет возможности успеть везде, так как интересно всё.

Президент России Владимир Путин 2 марта дал официальный старт Всемирному фестивалю молодёжи в Сириусе.

Ожидается, что фестиваль станет самым масштабным молодёжным событием в мире, которое объединит на одной площадке неравнодушных людей со всей планеты. Участниками фестиваля стали 10 тыс. россиян и такое же количество иностранцев.

Как рассказали организаторы, всего на участие были поданы 309 542 заявки из 188 стран мира. Возможность принять участие в фестивале также получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. Для них подготовлена специальная программа.

Основные мероприятия Фестиваля состоятся с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах, а в культурной программе задействовано более 3000 артистов.

1 марта иностранные участники Всемирного фестиваля молодёжи рассказали, что ждут от мероприятия новых знакомств и позитивных эмоций, а также хотят познакомиться с традициями и культурой России.

Так, гость из Молдавии рассказал, что рассчитывает пообщаться с людьми из разных стран и узнать много нового о России.

«Это, действительно, очень важный опыт, который ты не получишь в университете, ты не получишь его просто так, сидя у себя на одном месте в своем городе. Это всегда выводит тебя немножко из зоны комфорта, с одной стороны, а с другой стороны, ты узнаёшь не просто людей, ты узнаешь культуру», — сказал он.

Фестиваль организован Росмолодежью, помощь в его работе окажут 5 тысяч волонтёров со всей России, в том числе из новых регионов страны.