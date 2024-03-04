Вашингтон, 4 марта, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Применение российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в зоне спецоперации стало вехой в революции гиперзвукового оружия, сообщил 4 марта американский журнал Military Watch Magazine.

Минобороны России

«Использование ракеты «Циркон» на Украине является заметной вехой в революции гиперзвукового оружия как первое в истории боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата», — сообщило издание.

Издание процитировало заявление президента России Владимира Путина, который 29 февраля в послании Федеральному собранию сказал, что ударная система морского базирования «Циркон» находится на вооружении и уже совершила свой первый боевой пуск в зоне СВО. Президент отметил, что ракета может развивать скорость 9 Махов, её дальность полёта превышает тысячу километров.

Издание обратило внимание на то, что заявление Путина прозвучало через шесть лет после того, как он в предыдущем послании Федеральному собранию объявил о существовании «Циркона», а также ещё о пяти системах стратегического вооружения — баллистической ракете межконтинентальной дальности шахтного базирования «Сармат», гиперзвуковом планирующем ракетном комплексе межконтинентальной дальности «Авангард», баллистической ракете воздушного базирования «Кинжал», беспилотной атомной подводной лодке «Посейдон» и атомной крылатой ракете 9М730 «Буревестник».

Издание отметило, что «Циркон» может быстро поражать цели на больших расстояниях, а также маневрировать при увеличении плотности воздуха, что делает ракеты более точными и гораздо более трудными для перехвата. «Циркон» разработали в первую очередь как противокорабельный ракетный комплекс, однако у него есть возможность наносить наземные удары, в настоящее время он используется на ряде классов российских военных кораблей, отметил журнал.

Что касается ситуации с гиперзвуковыми ракетами в США, сейчас военные реализуют несколько программ, направленных на преодоление отставания от России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля заявил, что российские военные применяли «Циркон» в зоне СВО. Он отметил, что всё, о чём он говорил в послании Федеральному собранию в 2018 году, удалось выполнить.

В конце января о поставках в минувшем году гиперзвуковых ракет в ВМФ России сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале прошлого года заявил, что ракеты «Циркон», которыми оснащён многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков», преодолеют любую противовоздушную и противоракетную оборону.