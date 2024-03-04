Москва, 4 марта, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Суд в Москве дал 16 и 16,5 лет братьям бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе на юге России, сообщили 4 марта в Преображенском суде.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Арашуковым и другим фигурантам дела о хищении в ООО «Газпром межрегионгаз» провозглашен приговор», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил Руслану Арашукову 16 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Троюродный брат экс-сенатора Беслан Арашуков получил 16 лет. Другим 12 фигурантам суд назначил сроки от 5 лет колонии общего режима до 19 лет колонии строгого режима.

Фигурантам дела предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч.4 ст.160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения).

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил.

Двоюродный брат бывшего сенатора Руслан Арашуков занимал пост генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Как сообщало ИА Регнум, Рауфа Арашукова и его отца Рауля приговорили к пожизненным срокам за заказные убийства, ещё четверо фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. В декабре 2022 года представители прокуратуры запросили им пожизненные сроки. Ещё для одного обвиняемого, Гузера Хашукаева, признанного коллегией присяжных невиновным в участии в преступном сообществе, гособвинение тогда запросило пять лет лишения свободы.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» — организовали преступную группу, похищавшую газ у ПАО «Газпром» на юге России и Северном Кавказе.