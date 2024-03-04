Москва, 4 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. На продление программы семейной ипотеки из федерального бюджета потребуется дополнительно выделить примерно 260 млрд рублей. Об этом 4 марта сообщили в Министерстве финансов.

Известия/Павел Бедняков

«Общий прогнозный показатель расходов с учётом продления программы до 2030 года ― 1,5 трлн рублей», ― уточнили в ведомстве.

В Минфине добавили, что окончательные расходы по программе «Семейная ипотека» будут зависеть от траектории ключевой ставки.

Министр финансов Антон Силуанов назвал задачей государства поддержку граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и обеспечение доступности жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми.

«При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», ― подчеркнул глава министерства.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил, что действие семейной ипотеки продлевают до 2030 года. Российский лидер поручил уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно. Для них, как подчеркнул глава государства, льготная ставка кредита останется прежней — 6%.

В январе Путин также заявлял о том, что программу льготной семейной ипотеки в России под 6% стоит продлить. В декабре российский лидер поручил правительству сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.

Срок действия программы «Семейная ипотека», по прежним планам, завершался летом 2024 года. В феврале 2024 года вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что в планах также поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах России.

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что продление программы семейной ипотеки позволит ежегодно улучшать жилищные условия 300–350 тысячам семей. Он уточнил, что с 2018 года благодаря программе в новую квартиру или дом переехали уже почти миллион семей.