Киев, 4 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины растёт число депутатов от фракции «Слуга народа», которые хотят досрочно сложить мандат. Об этом сообщили источники во фракции.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Президент Украины Владимир Зеленский

«Раньше говорили, что примерно 20 человек хотят сложить мандат и написали официальное заявление. Сейчас желающих уйти значительно больше, но их просто не отпускают. Блокируется на уровне руководства фракции», ― рассказал собеседник издания «Страна. ua».

Он добавил, что сейчас ситуация внутри даже хуже, чем в январе 2022 года.

«Если бы сейчас можно было бы спокойно уйти из Рады без каких-либо последствий, то вопрос — что вообще останется от фракции, да и от парламента в целом», ― отметил источник.

По его словам, руководство фракции не посвящает рядовых членов в его планы, не интересуется мнением депутатов. Парламентариям просто говорят, за что голосовать, а желающих уйти не отпускают и периодически напоминают об ответственности перед людьми.

Источник рассказал, что на многих депутатов оказывают гнетущее воздействие ситуация на фронте и неоправдавшиеся надежды на скорую победу в конфликте. Ещё одна причина пессимистических настроений ― последняя встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который дал понять, что он себя уже не ассоциирует с парламентариями, что фракция ― это «ваша команда».

«Ни перспектив, ни политического будущего у нашей фракции нет. Так и смысл тогда нашего пребывания здесь? <…> Внутренне настроение сейчас — смута и безысходность», ― сказал собеседник издания.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что многие депутаты Верховной рады Украины хотели бы досрочно сложить полномочия, но их не отпускают, потому что из-за нехватки депутатов гораздо сложнее работать.

Он рассказал, что в сложившихся условиях для сохранения структуры парламента планируется сократить минимальную численность фракций с 17 до 14–15 человек. Арахамия также сообщил, что на заседания постоянно не приходят порядка 10% депутатов, так как кто-то болеет, уехал в командировку, и это ещё больше усложняет работу.

Депутат Рады Ярослав Железняк 8 декабря сообщил, что после досрочного ухода с постов троих депутатов в украинском парламенте остался 401 парламентарий из 450. По его словам, это рекордно низкий показатель.