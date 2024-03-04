Москва, 4 марта, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Пять набережных будут отремонтированы в Москве в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, работы пройдут на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, участке от Крымского моста до причала «Парк Горького».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремлёвская набережная

«В этом году запланировано обновление пяти набережных, на каждой из них проведём расшивку швов гранитной облицовки», — отметил Бирюков. Заместитель мэра Москвы подчеркнул, что в общей сложности будет отремонтировано более 110 тыс. погонных метров покрытия.

Для москвичей работы по обновлению набережных проходят практически незаметно, пояснил глава Комплекса городского хозяйства российской столицы. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.

Мероприятия по обновлению набережных проводятся на каждом объекте раз в пять лет. Как рассказал Пётр Бирюков, «они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит».