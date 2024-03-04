Киев, 4 марта, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к подрыву железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области. Это заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

«4 марта 2024 года около шести часов по местному времени был повреждён путём подрыва его силовых конструкций», — сообщили в ГУР об атаке на мост.

Как сообщало ИА Регнум, после взрыва на железнодорожном мосту в Чапаевске в Самарской области получили повреждения ограждение и металлоконструкции. Железнодорожное полотно осталось целым, но движение поездов по мосту приостановили. В ходе взрыва никто не пострадал..

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на мосту в ходе обследования после взрыва обнаружили и обезвредили неразорвавшееся устройство. По его информации, взрыв не причинил конструкции серьёзных повреждений.

Президент России Владимир Путин 26 февраля заявил, что силовые ведомства Украины фактически стали террористическими организациями. Он добавил, что киевский режим ежедневно совершает преступления, в том числе против граждан Украины.