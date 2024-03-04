Москва, 4 марта, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Деятельность Международного олимпийского комитета (МОК) и его главы Томаса Баха является предательством идеалов олимпизма, заявил 1 марта министр иностранных дел Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодёжи.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«То, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах, — я считаю это предательством всех идеалов олимпизма», — заявил глава МИД.

Дипломат напомнил слова Баха, который выступил против политизации в спорте. В одном из своих выступлений Бах заявил, что недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям якобы не является политизацией. В то же время Бах заявлял, что нельзя политизировать спорт, поэтому нужно трансгендерам создавать равные права.

Лавров также указал на то, что страны, бомбившие Ирак, Сирию и Ливию, спокойно отправляли атлетов на соревнования под флагами их стран и с гимном.

Как сообщало ИА Регнум, МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Речь шла об 11 спортсменах из России и Белоруссии, которые прошли квалификацию на участие в Олимпиаде.

В декабре 2023 года МОК запретил национальную символику России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже.

Президент Владимир Путин в августе 2023 года заявил, что подходы МОК по допуску российских спортсменов противоречат самой природе спорта. Российский лидер отметил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации.

В феврале 2024 года Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже. Ведомствам необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях спортсмены будут участвовать в Олимпиаде.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» по указу президента Владимира Путина.