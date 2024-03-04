Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 16:22 — ИА Регнум. С нынешними украинскими властями невозможно вести переговоры о мире. Об этом 4 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» общества «Знание».

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

«Если вы имеете действующую власть, то ответ короткий — нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», — сказал он в ответ на вопрос о том, могут ли в нынешней власти Украины появиться готовые к ведению конструктивных переговоров с Россией люди.

Медведев отметил, что нынешние украинские власти могут выдвигать только «дурацкие идеи», наподобие «формулы Зеленского», при этом глава киевского режима, по его мнению, понимает, что они заведомо не будут работать.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что уверен в достижении всех целей спецоперации на Украине. Он отметил, что СВО начали для защиты интересов страны, не имея никакой альтернативы и никаких других мотивов.

До этого российский лидер неоднократно заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Он также неоднократно напоминал, что это Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с российской стороной.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 2 марта заявил, что у России, в отличие от западных стран, нет недостатка доброй воли к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва видит у Запада недостаток понимания происходящего и желание всё ещё добиваться её поражения.