Вилюйский район, Якутия, 4 марта, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Фрагменты частей ракеты-носителя «Союз-2», отделившихся во время старта и рухнувших в Якутии, начали вывозить для последующей утилизации, сообщили 4 марта в региональной службе спасения.

Пресс-служба ГБУ РС «Служба спасения РС (Я)»

Работы по организации вывоза фрагментов спасатели проводят в Вилюйском районе. Они используют оборудование для распилки и вывоза фрагментов ракеты-носителя, пуск которого состоялся 29 февраля на космодроме Восточный.

«В ходе облёта рабочей группой был обнаружен один из фрагментов ракеты-носителя (бак горючего), 2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолётную площадку, откуда на вертолёте были эвакуированы», — рассказал замначальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения Павел Алексеев.

Он отметил, что специалисты Центра эксплуатации объектов наземной инфраструктуры пронумеруют все эти фрагменты, затем части ракеты-носителя поместят в транспортные контейнеры и направляют на утилизацию.

Как сообщало ИА Регнум, «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-4 стартовали с Восточного 29 февраля. Ракета-носитель вывела на орбиту также 18 российских и иностранных попутных малых аппаратов.

Как сообщили в «Роскосмосе», «Союз-2.1б» отработал в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты.

В начале апреля с Восточного состоится первый в истории пуск ракеты-носителя «Ангара». В мае с этого космодрома на одной ракете «Союз-2» произведут запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера».