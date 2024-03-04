Москва, 4 марта, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Апелляционная инстанция Верховного суда России окончательно отклонила жалобу политика Бориса Надеждина на отказ Центризбиркома регистрировать его кандидатом в президенты, решение вступило в законную силу.

Кирилл Зыков/РИА Новости Политик Борис Надеждин

«Жалобу Надеждина оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции ― без изменения», ― огласил решение судья.

Решение суда вступило в законную силу.

Представитель ЦИК в ходе заседания подчеркнул, что Центризбирком не видит оснований для отмены принятого решения, и попросил оставить его в силе. Верховный суд России 15 февраля отклонил иск политика, который оспаривал требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента. А на заседании 21 февраля ВС также отклонил иск Бориса Надеждина, пытавшегося оспорить решение ЦИК отказать ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля рабочая группа Центризбиркома выявила ошибки в подписных листах, сданных Надеждиным. ЦИК 8 февраля отказал кандидату в регистрации. Причиной стал высокий процент брака в собранных им подписях ― более 9 тыс. из 60 тыс. проверенных подписей в его поддержку признали недействительными. Процент брака превысил 15% при допустимых 5%, и количество подписей оказалось недостаточным для регистрации.

Надеждин признал некорректную работу своих штабов и заявил, что к ЦИК России претензий не имеет, но не доволен самой процедурой сбора подписей. 12 февраля он подал два иска в Верховный суд с намерением оспорить форму ведомости для сбора подписей и форму нотариального списка сборщиков.

Центральная избирательная комиссия РФ 11 февраля завершила этап регистрации кандидатов на выборах президента. ЦИК зарегистрировал четверых кандидатов. За пост главы государства поборются Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Этап выдвижения для участия в выборах у партийных кандидатов проходил в период с 8 декабря 2023 года по 1 января 2024 года, у самовыдвиженцев — до 27 декабря.