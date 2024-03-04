Москва, 4 марта, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову с предложением распустить ООН. Об этом 4 марта сообщило издание News.ru, в распоряжении которого появилась копия письма.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и МИД России в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации», — говорится в письме.

Бенсаад заявил, что ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. Помимо этого, по словам правнука Сталина, ООН позволяет истреблять русских в Донбассе и проводит политику двойных стандартов в секторе Газа.

При этом пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин заявил о необходимо инициировать перенос штаб-квартиры ООН в Москву или Ялту, где в 1945 голу прошла Ялтинская конференция и решалась геополитическая судьба всего мира. Он также отметил, что западные дипломаты используют визовый режим в качестве давления и лишают представителей России возможности участвовать в сессиях ООН в Нью-Йорке.

Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили, и её мужа Хосина Бенсаада. Хосин родился в Алжире. С Галиной они познакомились на филологическом факультете МГУ, где вместе учились.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров выступал за реформу Совета Безопасности ООН, подчёркивая в 2022 году, что такая необходимость назрела.

В феврале 2024 года глава МИД отметил, что для России неприемлемо, чтобы состав постоянных членов Совбеза ООН расширили за счёт представителя Запада. Как подчёркивал Лавров, реформа Совбеза ООН должна быть нацелена на включение стран мирового большинства: Африки, Азии, Латинской Америки. В этой связи глава МИД подчеркивал, что Германии и Японии не удастся попасть в СБ ООН вместе с Индией и Бразилией.