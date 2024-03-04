Брюссель, 4 марта, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ошибся, заявив, что Евросоюз передал Киеву лишь 300 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов, так как не учёл, что Украине придётся купить часть боеприпасов самостоятельно. Об этом 4 марта заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Franceinfo.

Маргарита Князева ИА Регнум

«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов. <…> Я сказал «поставить», а не «передать», — сказал он.

По словам Бретона, глава киевского режима также говорил «о безвозмездной передаче», однако это не так.

Еврокомиссар уточнил, что существует три пути поставок боеприпасов Киеву и безвозмездная передача является только одним из них, и в рамках этой инициативы Украина уже получила 300 тысяч снарядов, а к концу марта это количество увеличится до 550 тысяч.

«Остаются два других канала для поставок. Первый — это закупка Украиной снарядов напрямую у нашей производственной базы. Она уже купила более 350 тысяч снарядов. То есть это уже 900 тысяч», — отметил он.

Также Киев получает снаряды по двусторонним поставкам между определёнными соседними странами, детали которых не раскрываются, отметил Бретон.

Он также назвал неправдой слова о том, что ЕС не сможет поставить Киеву миллион боеприпасов, так как к концу марта число безвозмездно переданных украинской стороне снарядов достигнет 550 тысяч, а их общее количество заметно превысить миллион штук.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Зеленский заявил, что не может понять поведение союзников Киева в вопросе выделения военной помощи. По его словам, ситуацию, когда союзники Украины занимаются внутренними политическими играми или спорами, также не удастся забыть.

Ранее в этот же день председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса Майк Тёрнер заявил, что Киев потерпит поражение без военной помощи со стороны Вашингтона. По его словам, у украинской армии не совсем кончились боеприпасы и пока она их экономит.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 марта заявил, что США вместе с сателлитами под предлогом распространения демократии разжигают во всём мире войны. Он уточнил, что на самом деле это делается с целью заработать деньги.