Москва, 4 марта, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Мобильный оператор ГПБ Мобайл обновляет тарифную линейку #РАЗУМНЫЙВЫБОР. В рамках обновления увеличились пакеты минут и интернета, а новые абоненты смогут получить 100 ГБ интернет-трафика на год. Нововведения в тарифах стали реакцией на тенденции рынка и растущее потребление услуг связи абонентами оператора.

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В рамках нововведений изменился и период предоплаты, за который можно получить скидку. Теперь он составит три месяца вместо прежних шести месяцев. Также изменилась стоимость годовых и ежемесячных тарифов, однако при предоплате тарифа по-прежнему можно будет получить скидку. При ежемесячной оплате связи и пользовании картой Газпромбанка абонент также сможет получать скидку.

Кроме того, ГПБ Мобайл обеспечит безопасность общения с помощью системы «Цифровой иммунитет»: она включает защиту от подмены номера, услугу «Антиспам» и защиту денежных средств в Газпромбанке.

Оператор приурочил к обновлению тарифной линейки и другие мероприятия для новых абонентов, в рамках которых будут начисляться гигабайты интернета.

«Нам важно предлагать абоненту то, в чем он действительно заинтересован — и мы увеличили пакеты минут и интернета на всех наших тарифных планах», — прокомментировала генеральный директор ГПБ Мобайл Анастасия Спешилова. Она добавила, что для абонентов оператора мессенджеры по-прежнему будут безлимитными и не израсходуют трафик основного или дополнительного пакетов интернета.