Москва, 4 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Федеральный бюджет и внебюджетные фонды получили за счёт работы Большой кольцевой линии Московского метрополитена больше триллиона рублей, заявил 4 марта мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Он отметил, что проекты Большая кольцевая линия метро и скоростной диаметр очень хорошо работают. БКЛ за сутки обслуживает миллион 300 тысяч человек, а по скоростному диаметру ежедневно проезжают 400 тысяч автомобилей.

«Если даже посмотреть экономическую отдачу, то, например, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счёт БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», — сказал Собянин.

Открытие Большой кольцевой линии метро состоялось 1 марта 2023 года. Президент участвовал в церемонии открытия.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2024 года Собянин заявил, что за первый год работы БКЛ россияне совершили свыше 340 млн поездок. Мэр российской столицы напомнил, что этот мегапроект реализовали за рекордный срок — десять лет. БКЛ стала самой длинной кольцевой линией метро в мире.

Московский скоростной диаметр (МСД) — магистраль в Москве, бесплатная для автовладельцев Москвы и Подмосковья. Полное открытие МСД запланировано на 2024 год. МСД признан самым протяжённым бессветофорным скоростным диаметром в России.