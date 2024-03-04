Пермь, 4 марта, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший в исправительной колонии № 37 в Пермском крае, потушили за два с половиной часа, сообщили 4 марта в Федеральной службе исполнения наказаний по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

«На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Огонь полностью ликвидировали в 15:10 (13:10 мск). Площадь возгорания составила около 1700 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали сотрудники ведомственной пожарной охраны исправительной колонии. На место также прибыли расчёты ИК-10, ИК-35 и МЧС России. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар вспыхнул в исправительной колонии в Пермском крае 4 марта. Инцидент произошёл в посёлке Половинка на территории ИК № 37. Огонь охватил швейный цех. Сообщалось, что площадь пожара составляла 1500 квадратных метров.

В Пермском крае в исправительной колонии в Соликамске 2 февраля загорелось здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Возгорание началось в производственном цеху. Огонь распространился по чердаку и охватил кровлю здания. Произошло частичное обрушение крыши. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В результате ЧП никто не пострадал.