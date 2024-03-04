Москва, 4 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Российский актёр театра и кино Георгий Николаев, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 53 лет. Об этом 4 марта сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из фильма «Доктор Краснов». Реж. Алёна Райнер. 2023 Георгий Николаев

Тело актёра 3 марта нашли в его квартире в Москве, причины смерти Николаева пока неизвестны.

По словам друга и коллеги артиста Анатолия Краснопивцева, семья актёра хочет похоронить его в Петрозаводске.

Николаев родился 3 ноября 1971 года и окончил актёрскую студию при «Творческой мастерской», а также актёрский курс Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. Играл в карельском Театре драмы «Творческая мастерская», а после переезда в Москву — в Московском областном государственном ТЮЗе.

С 2016 года стал сниматься в сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Крепкие орешки», «Невский» и других, — в общей сложности свыше 20 проектов. В 2023 году артиста жестоко избили и ограбили.