Новодвинск, Архангельская область, 4 марта, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Владимир Станулевич

Пресс-служба главы Новодвинска Александр Чечулин — глава города Новодвинск

Александр Чечулин говорит «без воды», ориентируется в документах, знает коммунальную изнанку. В 36 лет уже поработал в Соломбальском округе Архангельска, сельском Пинежском районе, а сейчас возглавил город Новодвинск — часть архангельской агломерации. «Представление о депрессивных моногородах надо менять, — уверен Чечулин, — они могут быть островками стабильности, профессионального роста и недорогого жилья». Как сделать таким город на Русском Севере, глава Новодвинска Александр Чечулин ответил в интервью ИА Регнум.

Владимир Станулевич: В январские морозы в Новодвинске, как во множестве городов, начались разрывы подземных коммуникаций. Насколько изношены городские коммунальные сети?

Александр Чечулин: Износ тепловых, водопроводных, канализационных сетей по Новодвинску от 70 до 80%. Теплотрасс у нас 108 км и 90 км водопровода. Это показатель износа согласно камеральной оценке, он не говорит, что сети на последнем издыхании. Он говорит, что нужно интенсивно выполнять профилактику сетей.

В этом году мы в два раза увеличим объемы ремонтных работ в период подготовки к осенне-зимнему сезону 2024–2025 годов. Чтобы кардинально поменять ситуацию, сделаем график ремонтных и строительных работ на ближайшие десять лет.

Есть федеральная программа реконструкции системы жилищно-коммунального хозяйства. Задача перед нами — попасть в эту программу и, начиная с 2025 года, выполнять ремонтные работы в её рамках. Мы начали готовить сметы на капитальный ремонт муниципальных коммунальных сетей, в этом году подача документов.

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Причина аварий — в отсутствии диагностики коммунальных сетей, в недостаточном ремонте или им требуется замена?

Сети необходимо менять. Водопроводные трубы чугунные и, на какой бы глубине они не находились, трубы трескаются, не выдерживают нагрузки на изгиб. Как только мороз уходит в землю или наоборот идет процесс оттайки, грунты шевелятся и в трубах идут осевые или продольные трещины. Это проблема не только Новодвинска, а всех городов, где коммуникации созданы в советский период. Их нужно менять с применением современных технологий.

Какую часть коммунальных сетей позволит заменить федеральная программа?

За десять лет, если программа будет работать, мы сможем поменять большую часть городских сетей.

Дороги в Новодвинске приведены в нормативное состояние. Кто хорошо поработал?

Федеральный и региональный бюджеты помогли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Муниципальная команда хорошо поработала с правительством области по привлечению средств через эту программу. Но сказать, что все дороги приведены в нормативное состояние, нельзя, это далеко от истины.

В нацпроект попали дороги, соответствующие критериям Минтранса. Но мы пользуемся всеми дорогами — и внутриквартальными, и дворовыми проездами, с которыми ситуация критическая.

Как их заасфальтировать?

Дворовые территории мы можем делать в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Но, на мой взгляд, по внутриквартальным проездам так не получится из-за ограниченности программы и обязательного софинансирования со стороны жителей.

Главный барьер, который препятствует реализации этой программы на внутридворовых проездах, — не это, а обязательства принять проезды в состав общедомового имущества. Это приведет к тому, что когда-то проезд должны будут отремонтировать жители за счёт текущих платежей по квартплате. Люди опасаются этого.

В Новодвинске не получится возложить этот ремонт на жителей, да и в любом другом городе. И за счет городского бюджета это не сделать — у нас 250 многоквартирных домов с внутридворовыми проездами. Ремонт одного проезда, даже без парковки, обойдется минимум в 500 тыс. руб.

Мы сейчас эту историю изучаем, нужна федеральная, региональная поддержка. Есть такая программа как реализация новых инвестпроектов. Если мы в Новодвинске открыли новое производство, например, новый цех фанерного завода или индустриальный парк, над которым сейчас работаем совместно с областным правительством и Архангельским ЦБК, мы можем обратиться в область для выделения нам средств на создание городской инфраструктуры. При условии, если она создаст комфортные условия жизни для людей, которые будут работать на новом производстве.

Еще можно просить депутатов Госдумы РФ изменить правила нацпроектов…

Да, очень полезно. Нужна отдельная подпрограмма в рамках «Безопасных качественных дорог» на ремонт внутриквартальных и внутридворовых проездов, которые сегодня не попадают в нацпроект. Это была бы здравая инициатива, потому что у человека начинается дискомфорт, когда он выходит из подъезда. Он не знает, где припарковать машину, как обойти лужу, местами асфальта нет, вместо него грязь.

Газпром подвел газ к Новодвинску. Сделает ли он внутригородскую разводку?

В Новодвинск газопровод среднего давления приведен, две газораспределительных станции построены. Труба рассчитана в первую очередь на Архангельский ЦБК, Газпром газ пока в нее не запустил. Комбинат планирует в 2024 году подключиться, привезено оборудование на ТЭЦ, котлоагрегаты введут в строй в этом году.

Пресс-служба главы Новодвинска Архангельский ЦБК — градообразующее предприятие Новодвинска

Открываются возможности по социальному подключению индивидуального жилищного сектора. Каждый человек, у которого есть индивидуальный дом в газифицированном населенном пункте, имеет право на подведение трубы до своего участка.

Другая история с многоквартирными домами. Во-первых, не везде есть свободная трасса, чтобы трубу проложить. Во-вторых, дома, которые изначально не строились под использование природного газа, имеют конструктивные особенности. Вентиляции нужной нет, например… Можно ли эксплуатировать такие здания с природным газом — вопрос.

В Новодвинске примерно в два раза ниже стоимость квадратного метра жилой площади, чем в Архангельске…

Да, в домах для расселения аварийного жилфонда, где цена квадратного метра утверждается Минстроем РФ, как и в коммерческих новостройках Новодвинска, она приблизительно такая. Я был недавно на стройке. Теплокерамика, современный архитектурный дизайн, жилье класса «бизнес» — 113 тысяч за квадратный метр. В Архангельске квадратный метр в таком доме стоит 200 тысяч руб. Сейчас в Новодвинске будет строиться дом в сегменте эконом-класса.

Получается, лучше недорого купить квартиру в Новодвинске и за полчаса добираться на работу в Архангельск?

Я считаю, что да. Новое жилье у нас в приемлемой ценовой категории: есть сравнительно недорогие земельные участки — без большого расселения, с недорогим техприсоединением. В Архангельске и в городах с плотной застройкой часто уже нет лимитов на подключение к электроэнергии, водопроводу, водоотведению, а у нас лимиты есть — застройщику подключиться не составляет труда. Это недолго, недорого и не сказывается на цене квадратного метра.

Моногорода часто считают бесперспективными. Ваш город входит в их число?

Новодвинск — это город с очень устойчивой экономикой. Архангельский ЦБК имеет огромное производство, большое количество рабочих мест, хорошую перспективу. Работают фанерный завод, индустриальный парк, туристический комплекс «Мечка», санаторий «Беломорье». Планируется построить завод железобетонных изделий и завод по сжижению природного газа.

Пресс-служба главы Новодвинска Горнолыжный комплекс Мечка

Есть, где учиться молодежи, — Новодвинский индустриальный техникум стал участником федеральной программы «Профессионалитет», где обучают компетенциям в области лесопереработки, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

В соцсетях пишут о нехватке в Новодвинске врачей и учителей.

Нехватка учителей и врачей есть, но она есть и в областном центре и в других населенных пунктах.

Я знаю главного врача нашей больницы — Гуламова Руслана Александровича. Очень эффективный и грамотный управленец. Возглавив горбольницу, он приступил к поиску специалистов и за первые полтора месяца в Новодвинскую центральную городскую больницу пришли работать пять врачей. В ближайшее время все вакантные места должны быть заняты. Со своей стороны мы обеспечим нужных иногородних специалистов служебным жильем.

Президент РФ озвучил федеральную доплату медицинским работникам в малых городах. Медики в Новодвинске будут получать больше, чем в Архангельске.

Новодвинск соревнуется с Архангельском?

Мы бы не хотели быть конкурентами Архангельску и Северодвинску. Архангельск как областной центр — вне конкуренции по объему капиталовложений, количеству налогоплательщиков. Архангельск — это Севморпуть, порт. Северодвинск — гособоронзаказ, стратегический город. И у Новодвинска своя специализация в агломерации. Мы — центр лесохимической промышленности, платим много налогов в региональный и федеральный бюджеты.

Когда экономика устойчива, не составляет проблемы обеспечить градообразующие предприятия профессиональными кадрами. Как это сделать? Естественно, создать образовательную составляющую. В Новодвинский индустриальный техникум мы приглашаем молодежь с периферии Архангельской области — из Пинежского, Мезенского, Лешуконского, Верхнетоемского и других районов.

Обеспечиваем учебу в техникуме, общежитие, место для прохождения практики, работу. В Новодвинске можно остаться жить, создать семью, купить относительно недорогую квартиру в новом или вторичном жилфонде.

Наша задача сейчас — привести инфраструктуру города в порядок, сделать жизнь в Новодвинске более комфортной.

Зачем нужна агломерация Архангельск — Северодвинск — Новодвинск — Приморский округ?

Агломерация даст синергетический эффект, в том числе и в коммунальных проектах. Содержать дороги мы можем с помощью единого на все муниципалитеты предприятия с филиалом в Новодвинске, чтобы мы могли на месте управлять процессом.

По автобусному транспорту — транспортная компания РИКО уже работает в Архангельске, «заходит» в Северодвинск, почему бы ей не начать работу в Новодвинске и создать единое предприятие на все четыре муниципалитета? Тем более, что от Новодвинска до Архангельскахорошая дорога, которая также является одним из результатов агломеративного подхода.

Нужно ли создание координирующего органа власти агломерации или им должно быть правительство области?

Правительство Архангельской области по умолчанию выступает межмуниципальным координирующим органом.

Нужна ли Новодвинску туристическая привлекательность? На окраинах не любят туристов, от которых одни хлопоты…

Повышать привлекательность безусловно нужно. Мы эту работу в мэрии выводим в отдельное направление — «развитие креативной индустрии». Потенциал брендирования города колоссальный. Что мы знаем о Новодвинске? Это город бумажников. Кто-то говорит, что дым, запах, горожане всегда уставшие, никаких красок и позитива. Будущего с таким образом города нет. На самом деле всё не так.

Мы думаем, как сделать город точкой притяжения, чтобы у него появились «фишки».

Есть человек, который интересуется кожевенным делом. Мы закупим ему полугодовой запас расходных материалов, оборудование, и он будет делать бумажники. Хочешь, чтобы у тебя дела в гору пошли? Приезжай в город бумажников, покупай бумажник.

Совсем скоро, после масштабной реконструкции, откроет двери Новодвинский городской культурный центр — самый крупный объект культуры, введенный в этом году в Архангельской области.

Пресс-служба главы Новодвинска Городской культурный центр Новрдвинска — крупнейший отремонтированный в этом году объект культуры Архангельской области

Туристический комплекс «Мечка» — единственный в агломерации горнолыжный склон. В Новодвинске шикарный городской парк, над глобальным благоустройством которого мы сейчас работаем. Коллегиально обсуждаем его концепцию — или это будет рекреационная зона для гостей нашего города, или парк семейного отдыха с каруселями, детскими аттракционами, в основном для новодвинцев.

Пресс-служба главы Новодвинска Городской парк Новодвинска

Вокруг Новодвинска много исторических мест. Как вы планируете встроить их в турпоток?

Например, рядом с нынешним Новодвинском в XVIII–XIX веках работал императорский Ширшенский адмиралтейский завод, на котором для русского флота готовили детали корпусов линкоров и фрегатов. Это место расширит историю Новодвинска и агломерации, напомнит, что все северяне создавали русский флот, что его колыбель — у нас, что морские умения для нас — преимущество. В этом проекте скооперируемся с Архангельском и Приморским районом. Это — одна из самых интересных историй с точки зрения привлечения туристов и внимания федеральной и областной власти к Новодвинску.

Чем отличаются проблемы сельского района от проблем Новодвинска и Архангельска?

В сельском Пинежском районе, который я возглавлял, проблема номер один — содержание автомобильных дорог между населенными пунктами в сотнях километров друг от друга. Чуть меньшая проблема — содержания коммуникаций, обеспечения населенных пунктов электроэнергией, устранение аварий, центральное отопление поселений — там, где оно имеется. В Новодвинске такого нет, город компактный, плотность населения в Новодвинске 800 чел на кв. километр, в Пинежском районе — примерно 0,85 человека на кв. километр. Новодвинское муниципальное предприятие выполняет все работы по содержанию дорог, Архангельский ЦБК обеспечивает жилые дома и соцобъекты теплом.

В сельском районе экономика гораздо хуже, чем в Новодвинске. Пять-шесть миллиардов рублей все предприятия Новодвинска выплачивают в региональный и федеральный бюджет, хотя живет город на полтора миллиарда. В Пинежском районе ситуация противоположная — живет район на 1,7 млрд, а налогов платит на порядок меньше.

Между Архангельском и Новодвинском особых различий нет — коммунальные проблемы одни и те же.

А люди в Новодвинске и Архангельске разные?

Жители Архангельска и Новодвинска примерно схожи. Я работал в Соломбале, жители гордо называют себя соломбальцами, любят свой округ, город. И новодвинцы влюблены в свой город.

Что мотивирует вас на работу по многу часов в день?

Я хочу делать свою работу хорошо. Найти решение, как построить новые спортивные площадки, решить проблему дворовых территорий, детских площадок. Я всегда открыт для общения с горожанами и, когда каждый день приходят новодвинцы, моя задача — не просто поговорить с ними, а решить их проблемы. Я не могу так: «День прошел, число сменилось, ничего не изменилось».

Как мотивировать подчиненных?

Заработной платой. Работника надо освободить от мысли о том, где он возьмет деньги для своей семьи. Зарплата а должна быть достойной, и пока она не такая.

Второе — связать доход работника с результатом работы. У каждого сотрудника должен быть свой ключевой показатель эффективности, в зависимости от него будем премировать.

Как вы формируете команду?

Я сторонник того, чтобы в команде работали местные люди. В Новодвинске уже вижу ярких людей, готовых к действиям. Есть и те, кто «лучше за рубль полежу, чем за два побегаю». На самом деле это нормально. Нужны и люди, которые выполняют бюрократические операционные процедуры.

Ваш любимый писатель?

Фёдор Абрамов. Своим творчеством он будил в человеке Человека, ценил правду и говорил прямо. Перепадало местной власти, но и безразличию земляков доставалось. Пинежане однажды критиковали старосту деревни за лужу у дома культуры, а Фёдор Александрович предложил им самим ее засыпать. Интересно было бы поработать в районе при Абрамове…