Мехико, 4 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Мексиканская версия журнала Playboy впервые опубликовала на обложке сгенерированную нейросетью модель. Об этом стало известно 4 марта.

playboy.com. mx Саманта Эверли

У созданной искусственным интеллектом Саманты Эверли — светлые волосы и голубые глаза. На страницу «модели» в соцсетях подписаны 120 тыс. пользователей.

«Для меня большая честь стать первой цифровой обложкой Playboy. Если бы я могла мечтать, это стало бы воплощением мечты», — привёл «слова» Эверли сайт издания.

Отмечается, что модели нравится общаться с подписчиками и она восхищается людьми.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года нейросеть Google сочла фотографии лунной миссии США подделкой. Как рассказал глава направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко, для сравнения нейросети предложили проанализировать, помимо американских, фотографии китайского лунохода, и эти снимки не вызвали у нейросети сомнений в подлинности. Об этом Герасименко рассказал президенту России Владимиру Путину во время посещения им выставки на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».