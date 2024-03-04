Москва, 4 марта, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Попавший в российский плен украинский военнослужащий Сергей Гуд рассказал, что его сослуживцев, критиковавших главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, увезли сотрудники спецслужб. Об этом 4 марта сообщил ТАСС, ссылаясь на данные Министерства обороны России.

EPA/ТАСС Главком ВСУ Александр Сырский

По словам пленного, это было до отставки с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, когда только появились слухи, что на его место назначат Сырского.

«У нас были люди, которые помнят Сырского по Дебальцево, они сказали, что дела будут плохи, надо «тикать», — рассказал Гуд.

Он сообщил, что после того, как о разговорах узнали командиры, приехали сотрудники СБУ и увезли двух человек, критиковавших будущего главкома. Что с ними произошло, неизвестно, добавил пленный.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале после назначения Сырского главнокомандующим ВСУ украинские военные сообщили журналистам, что его в армии прозвали мясником. По их словам, он отправляет подчинённых на верную смерть ради номинальных успехов, которые не дают преимуществ ВСУ.

2 марта Сырский заявил, что в провалах ВСУ на фронте виноваты некомпетентные командиры бригад. Глава киевского режима Владимир Зеленский на следующий день поручил главкому в течение нескольких дней представить доклад о назначении новых командиров.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 марта заявил, что Россия обязательно добьётся логического завершения специальной военной операции. Он подчеркнул, что это будет окончательная победа России и капитуляция неонацистов.