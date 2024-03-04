Москва, 4 марта, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Школьник и 20-летний российский матрос-контрактник подожгли релейный шкаф на железной дороге в Московской области, сообщил источник ИА Регнум.

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Инцидент произошёл 1 марта на станции Щурово. По словам собеседника агентства, в Коломенском районе сотрудники Московской железной дороги обнаружили сгоревший релейный шкаф. Из-за повреждения аппаратуры в итоге поезд Адлер — Санкт-Петербург опоздал на 15 минут.

Прибывшие на место сотрудники полиции смогли установить подозреваемых. Ими оказались 20-летний уроженец Воронежа Владислав В., поступивший в 2022 году на контрактную военную службу в морской флот, и 15-летний школьник из неполной семьи, состоящий на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Оба задержанных заявили, что решились на поджог ради денег. Неизвестные в соцсетях пообещали им денежное вознаграждение за диверсию.

Следователи организовали проверку.

30 января в Москве задержали двоих 17-летних подростков за поджог релейного шкафа на перегоне Марк — Лобня. По ходатайству следователя подозреваемых поместили в СИЗО. В отношении молодых людей возбудили дело по п. «а», ч.2 ст. 281 «Диверсия».