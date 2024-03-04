Москва, 4 марта, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России, действующие в зоне спецоперации на купянском направлении, за последние сутки улучшили позиции на переднем крае фронта, потери ВСУ составили до 160 военных, а также гаубица «Мста-Б» и три автомобиля, сообщил 4 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Западной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские войска на купянском направлении за сутки нанесли удары по подразделениям четырёх бригад ВСУ, находившихся возле Макеевки в ЛНР, а также возле населённых пунктов Ивановка, Чугуновка и Синьковка в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, 3 марта Конашенков сообщил, что российские бойцы на купянском направлении за сутки отразили пять атак украинских штурмовиков. ВСУ потеряли 35 военных, два автомобиля, гаубицы М777 и М198 производства США, а также артиллерийское орудие Д-20.

2 марта военнослужащие российской войсковой группировки «Запад» с помощью беспилотников «Ланцет» уничтожили на купянском направлении американский Hummer и шведскую БМП украинских войск. Также в этом районе артиллеристы ВС России в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили четыре артиллерийских орудия ВСУ.