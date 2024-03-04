Москва, 4 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Российские военные Южной группировки войск ведут активные боевые действия на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщил на брифинге 4 марта представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы ВС России ударили по формированиям трёх бригад ВСУ и одной бригады территориальной обороны в районах Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Максимильяновки в Донецкой Народной Республике.

«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу FH-70 производства Великобритании и орудие «Мста-Б», — заявили в Минобороны.

Помимо этого российские военные улучшили позиции на купянском направлении и заняли более выгодные рубежи на авдеевском. На двух указанных направлениях ВСУ потеряли в общей сложности до 650 военных за сутки.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее ВС России заняли более выгодные позиции на южнодонецком направлении. Суточные потери ВСУ составили более 250 человек и несколько единиц техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град». 3 марта Минобороны России также сообщило о занятии более выгодных рубежей и позиций на донецком направлении, где украинская сторона потеряла до 240 военных.