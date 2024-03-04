Москва, 4 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили за минувшие сутки две пусковые установки HIMARS на херсонском направлении в зоне СВО, сообщил 1 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили <…> две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS», — заявил генерал-лейтенант.

Он добавил, что на херсонском направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла до 85 военных, а также артиллерийскую систему М777 американского производства и САУ «Гвоздика».

В Минобороны добавили, что на этом направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Вербовое и Пятихатки в Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили в зоне СВО 476 зенитных ракетных комплексов и 1231 боевую машину реактивной системы залпового огня.

Как сообщало 4 марта ИА Регнум, российские военные за сутки уничтожили 81 украинский дрон и два пункта управления ими в зоне проведения спецоперации. Беспилотники ВСУ сбили у Орлинского в ДНР, а также около Червоногорки и Самойловки в Запорожской области, Гладковки и Крынок в Херсонской области.

В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ потеряли до 160 военных на купянском направлении, до 360 бойцов на донецком, более 490 военнослужащих — на авдеевском, свыше 320 военных — на южнодонецком.