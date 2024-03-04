Москва, 4 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки в зоне проведения спецоперации 81 украинский дрон и два пункта управления ими. Об этом 4 марта заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населённых пунктов Новокалиново Донецкой Народной Республики и Антоновка Херсонской области», — сказал он.

Военный уточнил, что также армия России нанесла за сутки удары по личному составу и военной технике ВСУ в 128 районах.

Силы противовоздушной обороны за это же время сбили 81 украинский дрон у Орлинского в ДНР, а также около Червоногорки и Самойловки в Запорожской области, Гладковки и Крынок в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 марта в Минобороны рассказали, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России уничтожил скопление живой силы и опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечалось, что российские лётчики применили для ударов авиабомбы ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Конашенков 3 марта сообщил, что российские войска уничтожили за сутки 143 дрона украинской армии в зоне СВО. Он уточнил, что в это число вошли турецкие беспилотники «Байрактар ТБ-2».