Берлин, 4 марта, 2024, 14:32 — ИА Регнум. В бундесвере после утечки разговора немецких офицеров разошлют рекомендации по безопасному дистанционному общению, сообщили 4 марта в министерстве обороны Германии.

U. S. Department of Defense Current Photos

«Это текущий процесс этих дней», — сообщил официальный представитель министерства обороны Германии.

В ведомстве добавили, что о перехвате других разговоров в бундесвере пока неизвестно. Представитель министерства не стал приводить никаких подробностей о продолжающемся расследовании. В ведомстве лишь уточнили, что у бундесвера существует определенный установившийся порядок по дистанционному общению.

Об утечке разговора высокопоставленных немецких офицеров об атаке на Крымский мост стало известно 1 марта. Беседа состоялась 19 февраля 2024 года. В разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования. Немецкие военные разбирали хитрости, как помочь атаковать мост, не став при этом стороной конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал 2 марта расследовать этот инцидент. Он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании утечки данных. В министерстве обороны ФРГ тогда заявили, что беседу военных перехватили.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что переговоры немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост свидетельствуют о вовлечённости Запада в конфликт на Украине.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил 3 марта, что разговоры немецких офицеров свидетельствуют о подготовке Германии к войне с Россией.