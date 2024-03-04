Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Москва не прекращает дипломатическое общение с Берлином, но Германии следует помнить, что произошло в 1945 году, заявил заместитель председателя Совета безопаности России Дмитрий Медведев 4 марта, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» в ходе марафона «Знание. Первые».

«Дипломатическая дорога не закрыта, но они должны понимать, что мы сделали с ними во время Великой Отечественной войны. Пусть помнят», — сказал он.

Медведев добавил, что Россия не забудет, как немецкие офицеры на обнародованной аудиозаписи обсуждали возможность нанести удары по Крымскому мосту таким образом, чтобы нельзя было обвинить Германию. При этом он подчеркнул, что Москва в этой ситуации проявит сдержанность.

Как сообщало ИА Регнум, МИД России 4 марта вызвал посла Германии Александра Ламбсдорффа в связи утечкой разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus. Посол отказался сообщить журналистам об итогах визита в министерство.

Скандал разгорелся после того, как 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись с разговором высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших 19 февраля возможность ракетной атаки на Крымский мост. Один из них заявил, что ракеты для этого можно будет подготовить в течение восьми месяцев.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта пообещал, что расследование инцидента будет быстрым и тщательным. Он также назвал это серьёзной проблемой.

Российский сенатор Алексей Пушков 4 марта указал на то, что в Германии особое возмущение вызывает не обсуждение военными атаки на Крымский мост, а то, что этот разговор получил огласку. Он назвал такую ситуацию крайне тревожной, так как немецкие военные «рвутся в бой».