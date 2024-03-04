Вашингтон, 4 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Экс-голкипер Доминик Гашек, известный резкими антироссийскими высказываниями, отказался поздравлять вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского с рекордом по количеству побед в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщило издание «Чемпионат.com».

ТАСС/ Алексей Филиппов Экс-голкипер Доминик Гашек

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Гашек демонстративно отказался поздравлять Бобровского. Он объяснил это тем, что в обычных обстоятельствах обязательно поздравил бы коллегу.

«В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — пояснил Гашек в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат.com» Владимиром Лаевским.

Накануне Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ. По этому показателю он обогнал Гашека. За карьеру в рамках регулярных розыгрышей НХЛ на счету Бобровского 390 побед в 686 матчах. У чеха Гашека их 389 в 735 матчах. Сергей идёт на 15-м месте по числу побед среди вратарей в истории НХЛ. Также по этому показателю он расположился на второй позиции среди вратарей из Европы.

Как сообщало ИА Регнум, Гашек не раз критиковал НХЛ за то, что в лиге выступают российские спортсмены. Так, 12 января в соцсети Х он написал, что НХЛ таким образом «рекламирует военные действия» на Украине.

29 января бывший голкипер заявил, что не собирается возвращать заработанные в России деньги, так как заслужил их.