Берн, 4 марта, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выигрывает от ссоры между Германией и Францией. Об этом 2 марта написал эксперт Немецкого института международных отношений и безопасности Рони Кемпин в статье для швейцарской телерадиокомпании SRF.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

«Путин в данный момент откупоривает шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств», — говорится в публикации.

По словам автора, когда два важнейших партнёра по Евросоюзу устраивают такой громкий публичный спор, это неизбежно играет на пользу России.

Эксперт отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон после заявлений об обсуждении западными лидерами возможности отправки военных контингентов на Украину сразу получил выговор от канцлера Германии Олафа Шольца.

«Канцлера Германии беспокоит, что французы всегда произносят красивые речи, но в конечном итоге в них очень мало содержания. Его терпение теперь медленно иссякает», — уточняется в статье.

Напряженные отношения между Францией и Германией, являющимися крупнейшими государствами ЕС, свидетельствуют о том, что безоговорочной поддержки Киева со стороны организации нет, заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля газета Politico написала, что разногласия между Шольцем и Макроном по вопросу оказания помощи Киеву переросли в практически открытую вражду. Отмечалось, что немецкая сторона возмутилась жёсткими заявлениями французского лидера по Украине, после которых Париж не предпринял действий, масштаб которых мог бы быть сравним с действиями Берлина в этом вопросе.

Макрон 26 февраля заявил, что участники конференции в Париже по Украине обсуждали возможность отправки военных в зону конфликта. Однако он признал, что на саммите не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Позднее в этот же день Шольц вновь объявил, что Германия не станет посылать военных на Украину, а НАТО не станет одной из сторон конфликта с Россией. Он неоднократно делал такие же заявления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 февраля назвал неизбежным прямой военный конфликт между НАТО и Москвой при отправке Западом своих военных в зону украинского кризиса. Он подчеркнул, что государства альянса должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт.