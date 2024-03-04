* Галлямова — запрещённая в России организация

Москва, 4 марта, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал политолога Аббаса Галлямова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили 4 марта в Басманном районном суде.

Герасимов Павло Политолог Аббас Галлямов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания в России.

Басманный районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Галлямова, обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Аббас Галлямов — российский политолог, публицист и государственный деятель. Кандидат политических наук. В 2020–2014 годах занимал пост заместителя руководителя администрации президента Республики Башкортостан.

В феврале 2023 года Минюст России внёс Галлямова в список иностранных агентов. В марте 2023 года МВД объявило Галлямова в розыск. Тогда же Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело о дискредитации ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале суд заочно арестовал бывшего советника Анатолия Чубайса — Леонида Гозмана (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В январе 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство за последние два года возбудило более 270 уголовных дел за фейки о ВС России. За дискредитацию использования ВС России возбудили 81 уголовное дело.