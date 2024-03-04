Киев, 4 марта, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что украинский военный может вернуться с фронта, только если получит ранение или умрёт. Об этом депутат рассказала в интервью The Washington Post.

«Единственный способ вернуться — это быть раненым или убитым», — заявила депутат.

По её словам, война — это математика, и поэтому необходимо считать ресурсы. При этом Бобровская поддержала предложенные изменения в законопроекте, которые обеспечат демобилизацию военнослужащих, которые уже отслужили длительное время на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, в минобороны Украины признали трагичность положения ВСУ. Советник минобороны Украины по вопросам набора призывников Алексей Бежевец заявил, что нехватка кадров в украинской армии на фоне дефицита боеприпасов, вооружения и снарядов может обернуться трагедией.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в феврале 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Повестки попадающим под мобилизацию украинцам стали вручать в общественном транспорте и на улицах. На Украине мобилизация коснулась также ограниченно годных к военной службе, и уже приговорённых судами к условным срокам за уклонение от службы.

Парламент 7 февраля принял в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ существенно ужесточает процесс мобилизации. Так, согласно проекту, военнообязанные должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет. Если в военнообязанный не прибудет в срок, то ему могут ограничить право выезда за границу, право управления автомобилем, а также арестовать счета. Парламент также несколько месяцев обсуждает законопроект, который расширит сферу действия проекта о мобилизации, в том числе за счёт снижения возраста призывников до 25 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуация на фронте для главы киевского режима Владимира Зеленскогочудовищной и катастрофической.