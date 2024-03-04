Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 14:26 — ИА Регнум. США и их сателлиты под предлогом распространения демократии разжигают во всём мире войны, однако на самом деле это делается ими для зарабатывания денег. Об этом 4 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

Program Executive Office Soldier

Как отметил Медведев, США вместе с сателлитами делают попытки распространить собственные стратегические границы на все регионы планеты.

«Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны», — сказал он, уточнив, что на самом деле их целью является зарабатывание денег.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию назвал бредом обвинения в адрес Москвы в якобы существующих планах напасть на Европу. Он подчеркнул, что это Запад спровоцировал конфликты во всём мире и лжёт о том, что Россия собирается напасть на Европу.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 28 февраля назвал США самым агрессивным из существующих сегодня государств, так как американские власти активно вмешиваются в дела других стран. Он уточнил, что США устраивали государственные перевороты, провоцировали беспорядки и оказывали влияние на избирательные процессы.

Американский журналист Такер Карлсон 20 февраля назвал помощь Вашингтона Киеву операцией по отмыванию денег. Он отметил, что новые 60 миллиардов долларов военной помощи США не помогут Украине победить в конфликте.

В конце августа 2023 года заместитель председателя Совбеза России заявил, что на фоне украинского конфликта американский военно-промышленный комплекс забит заказами. По его словам, из-за этого Вашингтон не пугает война до последнего украинца.