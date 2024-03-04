Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Территории на обоих берегах Днепра — это неотъемлемая часть границ России. Об этом 4 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

РИА Новости

«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ», — сказал он.

По словам зампредседателя Совбеза, из-за этого все попытки насильственным путём их изменить или отрезать «по живому» обречены.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 марта Медведев заявил, что всем союзникам и оппонентам России необходимо твёрдо понять, что ей не нужно чужой земли, но и от своей она никогда не откажется. Политик подчеркнул, что эта российская спецоперация не связана со стремлением России расширить границы, а является вынужденным шагом на русофобскую политику Киева и Запада.

Заместитель председателя Совбеза 18 февраля заявил, что попытки возвращения России к границам 1991 года обернутся глобальной войной с Западом. Медведев также призвал Киев «вернуть всё, пока не поздно», уточнив, что в противном случае Россия сделает это самостоятельно с максимальными потерями для противника.