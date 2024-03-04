Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 4 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в своё время очень точно высказался о бесконечности границ России, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 4 марта во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» в центре «Сириус».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«О наших границах точно и лаконично высказался президент: «Границы России нигде не заканчиваются». Это очень хорошие слова», — сказал Медведев.

Он добавил, что важно осознавать, как менялись российские границы в прошлом и как они могут измениться в будущем. Зампред Совбеза подчеркнул, что России не нужно чужой земли, но и своей она никогда не отдаст, причем это касается и российского континентального шельфа.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев в ходе марафона также отметил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине не для того, чтобы расширить границы. Эти действия являются вынужденным ответом на русофобскую политику Киева и стран Запада, подчеркнул он.

Зампред Совбеза также заявил об особой судьбоносной миссии России в мире, которая без сомнения будет выполнена. Он подчеркнул важность строительства будущего страны.