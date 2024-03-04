Москва, 4 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал иметь в виду, что угрозы, которые пытаются создать стране, не пустые. Об этом глава государства заявил 4 марта.

Кадр из видео Владимир Путин

«Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, не пустые, мы должны это иметь в виду и на правительственном, и на федеральном уровне, на региональном уровне», — подчеркнул Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Как отметил президент, в Москве расположен центр науки, образования и промышленности, поэтому столица очень тесно связана со всей общей российской экономикой.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля глава государства заявил, что новые внешние угрозы стали вызовами для научно-технологического развития РФ. По словам Путина, ими стали такие гибридные внешние угрозы, как военные, террористические, информационные и биологические, увеличивающие риск появления новых и возврата исчезнувших инфекций как природного, так и искусственного характера. Президент призвал в течение десяти лет за счёт науки и технологий обеспечить укрепление обороноспособности и национальной безопасности России.

Российский лидер также отмечал, что Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений и «повторить трюк» 80-х годов XX века, когда военные расходы СССР составляли 13% от ВВП. Путин заявил, что задача страны в том, чтобы при развитии военно-промышленного комплекса нарастить свой научно-технологический и индустриальный потенциал, а также выстроить эффективную экономику.