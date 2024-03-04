Москва, 4 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщили 4 марта в Кремле.

РИА Новости/Михаил Метцель Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Президент выслушал доклад о социально-экономическом развитии столицы.

«Результаты 2023 года, я думаю, в Москве одни из самых лучших за всю современную историю», — доложил Собянин.

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Мэр отметил, что рост производственных показателей в фармацевтике, автомобилестроении составил от 25 до 40%.

Собянин также заявил, что Большая кольцевая линия метро и скоростной диаметр очень хорошо работают. На БКЛ в сутки перевозят 1,3 млн человек. По скоростному диаметру этот показатель достиг 400 тысяч машин ежедневно. Как уточнил мэр столицы, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счёт БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта.

Помимо этого, мэр заявил, что с 2009 по 2011 год объём инвестиций вырос с двух до 17 трлн.

Как сообщало ИА Регнум, Путин вместе с мэром Москвы 1 февраля принял участие в церемонии открытия новых корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана. Среди них инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, центр биомедицинских систем, дворец технологий и многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором более 20 научных лабораторий. Собянин также отметил, что к 1 сентября все корпуса вуза, которые пока ещё находятся на стадии строительства, примут студентов.